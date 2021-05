Sąd. Żałuję tego czynu. To było podłe – oświadczył oskarżony o zabójstwo w Dąbrówce

Na ławie oskarżonych zasiadało także sześć innych osób (czterech mężczyzn i dwie kobiety). Trzem mężczyznom Prokuratura Rejonowa w Tucholi zarzuciła udział w pobiciu poszkodowanego i usiłowaniu rozboju na Arturze Ch., do których doszło w przeddzień zabójstwa, zaś pozostałym oskarżonym udzielenie pomocy w pobiciu.

Poszło o względy młodej kobiety

36-letni Krzysztof S. zabiegał o względy młodej mieszkanki Dąbrówki, ale ta spotykała się z 32-letnim Arturem Ch. Kilka miesięcy przed zabójstwem Krzysztof S. miał do niego podżegać znajomego Pawła Cz., ale bez powodzenia. Później namówił do pobicia rywala trzech znajomych, którzy zrobili to 29 kwietnia 2020 r. Napad był nieudolny – pałka się złamała, gaz użyty pod wiatr poraził samego sprawcę, a na widok pistoletu Artur Ch. miał się ponoć zaśmiać. Tak czy inaczej został pobity, choć niegroźnie.