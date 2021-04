Sensacja! Sportis KKP Bydgoszcz przegrał z pierwszoligowcem i odpadł z Pucharu Polski

UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA - SPORTIS KKP BYDGOSZCZ 4:3 (1:2, 2:2, 2:3)

Bramki: Paulina Tomasiak (25), Wiktoria Dudka (52), Anita Romuzga (107), Kinga Łomako (113) - Zofia Giętkowska (30), Ana Barjaktarović (41, 90+4).

SPORTIS KKP: Rosińska - Węglarz (46. Garbowska), Sokołowska, Helinska (65. Kujawa), Andrzejewska - Stępień, Sudyk, Łaniewska (60. Revaha) - Sobczyk (75. Paduch), Barjaktarović, Giętkowska.

Czerwona kartka: Garbowska - 72. minuta, za dwie żółte.

Rywalkami bydgoszczanek w walce o półfinał była dziesiąta ekipa z I ligi. W poprzedniej rundy Weronica wyeliminowała inny zespół z regionu - Unifreeze Górzno, wygrywając 8:4.

Spotkanie było bardzo zacięte. Bydgoszczanki przegrywały 0:1, potem wygrywały 2:1, ale straciły gola i doszło do dogrywki. W niej ponownie objęły prowadzenie, ale drugiej części dodatkowego czasu gry straciły dwa gole. Niestety, strat już nie odrobiły i sensacja stała się faktem! Tym razem nie udało się awansować do półfinału, co stało się w poprzednim sezonie.