Skok zmienił życie pana Pawła. WOPR przed sezonem: "Nie wolno skakać do obcej wody!"

- To stało się, gdy miałem 22 lata. Pracowałem za granicą i przyjechałem na wakacje do rodziców. Zrobiliśmy rodzinnego grilla w Brzozie pod Bydgoszczą. Było wesoło i nic nie zapowiadało tragedii. Był upał, w ogrodzie stał basen ogrodowy. Taki niebieski, wiecie! Chciałem się schłodzić. Nawet do niego nie wskoczyłem tylko upadłem w nim niefortunnie, jakoś tak, że się nie zmieściłem i nagle straciłem czucie. Nie mogłem wydostać się z wody, bezwiednie ruszałem rękoma. Omal nie utonąłem. Walczyłem o życie w czasie, gdy rodzina myślała, że dobrze się bawię. Tak złamałem kręgosłup i, mimo długiej operacji, wylądowałem na wózku inwalidzkim. Gdy mnie wtedy wieźli do szpitala nie zdawałem sobie sprawy, jak to zmieni moje życie i zachwycałem się nowoczesnością karetki. Zawsze miałem słabość do dobrych aut. Kiedyś byłem sportowcem, grałem w siatkówkę, a dziś nie mam czucia od piersi do stóp. Jakoś z tym muszę żyć, nie poddaję się, uważajcie latem - tak zwrócił się na końcu pan Paweł do studentów.