Skutki picia wody z cytryną. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną

Cytryna to owoc bogaty w wiele cennych składników odżywczych, m.in. w witaminę C, beta-karoten, potas, magnez. Sok z cytryny poprawia stan włosów, cery, paznokci. Wspomaga funkcjonowanie wielu obszarów naszego organizmu, a do tego wspomaga odchudzenia. Jakie właściwości ma cytryna i woda z cytryną? Zobacz, co się dzieje z organizmem, gdy pijemy wodę z sokiem cytryny.

pixabay.com