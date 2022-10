Solidny debiut Sterlinga Gibbsa, Twarde Pierniki postraszyły mistrza Polski

Śląsk Wrocław - Twarde Pierniki Toruń 79:74 (26:13, 15:22, 24:17, 14:22)

Śląsk: Morgan 16 (4), Martin 16 (1), Dziewa 15, 12 zb., Nizioł 10, Gołębiowski 5 (1) oraz Kolenda 15 (3), Parachouski 2, Wiśniewski 0, Adamczak 0.

Twarde Pierniki: Diduszko 17 (1), 7 zb., Cel 12 (1), Brunk 7, Tomaszewski 3, Gordon 0 oraz Gibbs 20 (1), Kenić 13 (3), Burk 2, Janczak 0.

Torunianie do Wrocławia pojechali już z nowym rozgrywającym. Sterling Gibbs od czwartku trenował z drużyną, do Twardych Pierników przeniósł się z czeskiego CEZ Nymburk, a wcześniej grał m.in. na Węgrzech, Belgii czy Słowenii.

W debiucie trudno było oczekiwać cudów, gdy jedna z najsłabszych drużyn PLK przyjechała do niepokonanego w tym sezonie mistrza Polski. Gibbs wypadł jednak obiecująco. Z nim na parkiecie drużyna wreszcie wyglądała na przygotowaną do meczu, Amerykanin jest szybki, potrafi minąć obrońców, trafia z dystansu (5/10) i sporo widzi na parkiecie. Asyst zaliczył we Wrocławiu tylko 3, ale dobrych zagrań było dużo więcej.