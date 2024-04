Spalarnia odpadów w Grudziądzu? Będzie spotkanie informacyjne dla mieszkańców na osiedlu Lotnisko

- Porozmawiamy o możliwościach zastąpienia węgla oraz rozwiązaniach, które z korzyścią dla środowiska pozwolą ograniczyć koszty gospodarki odpadowej - zaprasza do udziału Marek Jopp , specjalista do spraw marketingu i promocji OPEC Grudziądz.

Przypomnijmy . Inwestycja, którą planuje OPEC budzi niepokoje wśród mieszkańców. To będzie już kolejne spotkanie dla mieszkańców, a będące pokłosiem interpelacji radnego PiS-u, Sławomira Szymańskiego . Radny podnosił, że podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego w Marinie pod koniec lutego br. mieszkańcy Lotniska mieli dość daleko, aby się na nim pojawić i stąd prośba o jego organizację na tym osiedlu.

Prezydent: "To inwestycja ekologiczna, korzystna dla miasta"

W odpowiedzi na interpelację prezydent Maciej Glamowski pisze: "Zachęcam do obecności na spotkaniu i wyrażam nadzieję, że mieszkańcy docenią inwestycję polegającą na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która umożliwi przetwarzanie odpadów nienadających się do recyklingu na ciepło, z którego korzystać będą grudziądzanie. ITPO to inwestycja ekologiczna, korzystna dla mieszkańców, miasta i środowiska".