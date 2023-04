Stal Gorzów - Zooleszcz GKM Grudziądz. Za późno zerwali się do walki

Opóźniony lot Nickiego Pedersena wprowadził trochę nerwowości w szeregi grudziądzkiej ekipy, ale Duńczyk stawił się na czas w parkingu Stali. Pod taśmę wyjechał w pełni skoncentrowany i nie dał się zaskoczyć rywalom, dowożąc do mety zwycięstwo. Gdyby do jego dyspozycji dostosował się Max Fricke, GKM remisowałby w Gorzowie po trzech wyścigach. Australijczyk jednak był ostatni i to gospodarze prowadzili dwoma punktami.