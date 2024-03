Staś ma zaledwie 16 miesięcy. I walczy z paskudnym nowotworem. "Wygramy tę walkę. Nie ma innej możliwości" - mówią rodzice

Nowotwór u Stasia zdiagnozowano przez przypadek

To było na kilka dni przed pierwszymi urodzinami Stasia . W następnych tygodniach zdiagnozowano, że jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów dziecięcych: neuroblastoma IV stopnia w dodatku z rozległymi przerzutami do szpiku i kości.

Staś to oczko w głowie rodziców Oli Winiarskiej z Grudziądza oraz Łukasza Adamczyka z Radzynia Chełmińskiego. Oboje są absolwentami II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, ale tak naprawdę poznali się dopiero na studiach, w Gdańsku. Tam też zamieszkali. I po kilku latach doczekali syna. Staś to jedynak.

Chłopiec leczony jest w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Rodzice chcą zaszczepić chłopca przeciw wznowie nowotworu

Co gorsza badanie genetyczne wykazało, że nowotwór, który dręczy 16-miesięcznego malucha jest wyjątkowo uparty. Trzeba się liczyć z jego wznowami i przerzutami w przyszłości. Rodzice chcą więc zabezpieczyć syna na przyszłość. I poddać go "szczepieniu" przeciw wznowie. Takie jest możliwe w klinice w Nowym Jorku. Ale kosztuje - bagatela - około 2 mln zł. - To nie jest po prostu zastrzyk. To cała seria zastrzyków i leczenie, które trwa łącznie około roku - wyjaśnia tata chłopca.