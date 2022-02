Strasznie mi strasznie - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

Ale się nie dało. Przyznaję, że żona ostrzegała. Mówiła: „Od tego chodzenia boso narobisz sobie biedy”. A ja jej na to, że się nie zna, że Jacek Kiełpiński nawet książkę napisał o uzdrawiających walorach chodzenia boso. No i stało się jak zwykle.

Poniedziałek 8:00. Dzwonię do swojej toruńskiej przychodni. "Jesteś 32 w kolejce".

OK, już się nawet zaprzyjaźniłem z tym miejscem nr 32.

Po godzinie:

- Dzień dobry, mam szkło w stopie.

- Niestety nie ma już dziś wolnych miejsc do lekarza rodzinnego.

- Ale ja potrzebuję tylko skierowanie. Do chirurga już się zapisałem prywatnie.

- Przykro mi. Najwcześniej jutro.

- Ale ja mam szkło w stopie!

- Tym bardziej mi przykro.

Przeczekałem. Następnego dnia wieczorem dzwoni lekarz rodzinny. Wypisuje skierowanie, podaje kod.

- Czy chirurg prywatny będzie miał do tego e-skierowania dostęp?

- Przykro mi, nie wiem. Ale zawsze może się pan zapisać do chirurga na NFZ.

- Tam się czeka tygodniami.

- Wiem, przykro mi.