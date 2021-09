Swędrowscy z Jaroszewa postawili na rolniczy handel detaliczny i nie żałują [zdjęcia]

- Największą nagrodą jest dla nas nie to, że dzięki sprzedaży wołowiny - w ramach rolniczego handlu detalicznego - więcej zarabiamy, ale przede wszystkim satysfakcja klientów! - mówi Michał Swędrowski, rolnik z Jaroszewa (pow. żniński). - Bo coraz częściej to oni sami dopytują, kiedy znowu będą mogli zrobić u nas zakupy!

Młodzi rolnicy z Jaroszewa na 35 hektarach uprawiają pszenicę, groch, gorczycę i kukurydzę na kiszonki na bydła. Mają 33 krowy dojne, ale łącznie z opasami bydła jest znacznie więcej - ok. 90 sztuk. Ta ostatnia liczba często się zmienia, ponieważ co kilka tygodni byk, który ma mniej więcej dwa lata, trafia do ubojni w Grochowiskach Księżych.

Z zakładu w Grochowiskach Swędrowscy odbierają już podzielone mięso (ćwierćtusze oraz osierdzie bez żołądków) samochodem dostawczym z chłodnią, w której komputer „pilnuje”, by temperatura wynosiła od 3 do 6 stop. Celsjusza. Zresztą mięso przez cały czas (nawet w czasie jego porcjowania, próżniowego pakowania i opisywania w gospodarstwie) jest utrzymywane w temperaturze poniżej 6 stopni C. Potem trafia do szafy chłodniczej i czeka na klientów.