Sytuacja na włocławskim rynku pracy - jest mniej propozycji zatrudnienia, szczególnie dla pań

Sytuacja na włocławskim rynku pracy w pierwszych dniach wiosny nie jest trudna, ale ofert pracy jest mniej niż w 2022 roku. Szczególnie dla kobiet.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku na koniec lutego było zarejestrowanych 7 897 bezrobotnych. We Włocławku stopa bezrobocia wyniosła 8,5 procenta, ale w powiecie była znacznie wyższa - 15,5 procent. Pośrednicy pracy mają jednak świadomość, że tylko 40 procent spośród bezrobotnych rzeczywiście szuka pracy. Pozostali rejestrują się, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, otrzymywać wsparcie z pomocy społecznej lub nie są na przykład dłużnikami alimentacyjnymi i bardzo się starają, żeby nie otrzymać propozycji pracy, a jeśli się zatrudniają, to w szarej strefie. Inna kwestia, że kompetencje poszukujących pracy we Włocławku i powiecie włocławskim nie zawsze odpowiadają na oczekiwania pracodawców. No i z odpowiedzią na oczekiwania płacowe pracowników też jest problem. Bo na starcie najczęściej oferowana jest najniższa krajowa.

Dla kogo jest praca we Włocławku i powiecie włocławskim. Przed wybuchem wojny w Ukrainie to przemysł w naszym regionie potrzebował najwięcej pracowników. Ale to się zmieniło. Ostatnio we włocławskim PUP było 718 ofert pracy, ale tylko 143 z przemysłu. A więc tylko co piąta oferta pochodziła z zakładów produkcyjnych.

W ostatnich miesiącach to sektorze usług jest największe zapotrzebowanie na pracowników. Z ostatnich informacji przekazanych nam przez Annę Jackowską, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku wynika, że usługi zgłosiły zapotrzebowanie na 261 pracowników. Poszukiwani na rynku pracy są między innymi elektrycy, elektromechanicy, elektronicy, mechanicy samochodowi, diagności, magazynierzy, fryzjerzy.

Bardzo mało ofert jest handlu. Gdzie te czasy, gdy PUP we Włocławku miał kilkadziesiąt propozycji pracy w handlu! Wtedy też była duża rotacja pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Ale to się zmieniło. - Ostatnio mieliśmy tylko dwie oferty i to pochodzące z branży mięsnej, która jest specyficzną - mówi dyrektor Jackowska.

Budownictwo, które w ostatnich latach przodowało, jeśli chodzi o propozycje pracy, ostatnio poszukuje mniej pracowników. Wciąż poszukiwani są specjaliści w tej branży, między innymi hydraulicy, operatorzy sprzętu ciężkiego, kierownicy budów, ale liczba ofert to zaledwie 132, czyli 18 procent wszystkich, jakimi dysponował ostatnio Powiatowy Urząd Pracy. To w ocenie dyrektora PUP może być symptom spowolnienia w tej gałęzi gospodarki.

Dobra informacja jest taka, że w tym roku nie było i nie ma zapowiedzi zwolnień grupowych. Owszem małe firmy zwalniają pojedynczych pracowników, ale liczba rejestrujących się bezrobotnych nie jest dużo wyższa niż tych, którzy znaleźli pracę i wyrejestrowują się z PUP. Zresztą, spora grupa bezrobotnych dzięki dotacjom z PUP podjęła działalność gospodarczą.

Co może niepokoić, jeśli chodzi o sytuację na włocławskim rynku? Coraz mniej jest ofert pracy dla kobiet. Te które są na tyle zdeterminowane, że na przykład podejmują pracę na trzy zmiany, nie długo są w rejestrach bezrobotnych. Ale z powodu rodzinnych obowiązków część kobiet ma ograniczone możliwości zatrudnienia na trzy zmiany.

