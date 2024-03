Szokujące zwycięstwo Arrivy Polskiego Cukru Toruń w hali wicelidera. Co za pogoń w ostatniej kwarcie!

Trefl Sopot - Arriva Polski Cukier Toruń 78:80

Kwarty: 27:17, 24:22, 18:16, 9:25

Trefl: Scruggs 15 (2), Best 14 (2), Van Vliet 10, Groselle 7, Varadi 5 (1) oraz Zyskowski 10 (1), Witliński 8,10 zb., Schenk 4, Musiał 3 (1), Barnes 2.

Arriva Polski Cukier: Diggs 16 (4), Tomaszewski 15 (3), Smith 11 (1), 5 as., Vucić 11, 8 zb., 6 as., Kunc 11 (1) oraz Cel 12 (2), Washington 2, Diduszko 2, Sowiński 0.

Torunianie zaczeli źle pod każdym względem. Sopocianom wszystko wychodziło w pierwszych akcjach, spod kosza trafiali Van Vliet i Groselle, z dystansu Best i Scrugs. Było 10:1, gdy wreszcie Mate Vucić trafił pierwszy rzut z gry dla Twardych Pierników.

Z czasem skuteczność w ayku była lepsza, z dystansu po dwa razy trafili Wojciech Tomaszewski i Trey Diggs. Udało się zbliżyć nawet na 2 punkty, ale nie udało się w takim samym stopniu uszczelnić defensywy. Trefl utrzymywał skuteczność z gry powyżej 70 procent i na początku 2. kwarty prowadził już 32:19, a w połowie tej części 17 punktami. Jakby problemów było mało, to torunianie zmarnowali w 1. połowie aż 7 z 11 rzutów wolnych.