Szparagi - przy tych schorzeniach nie powinno się jeść tych warzyw. Komu mogą zaszkodzić? [23.04.2024]

Szparagi pochodzą z Włoch i mają ponad 4,5 tys. lat. Najpopularniejsze odmiany szparagów to zielone i białe. Mają one takie same właściwości, różnica polega na tym, że zielone szparagi wyrastają z dostępem do światła, a białe są go pozbawione. Zielonych szparagów nie trzeba obierać, natomiast białe szparagi powinno się obierać.

Niektórzy po zjedzeniu szparagów czują dziwny zapach moczu. To dlatego, że szparagi zawierają kwas (kwas szparagowy), który powoduje zapach siarki w moczu.

Szparagi powinno się gotować w wodzie z dodatkiem cukru, soli i masła. Można je gotować również na parze. Najlepiej smakują gdy będą lekko obgotowane około 3-4 minuty (al dente) lub do pełnej miękkości 5-10 minut.