Sztuczny wstyd i prawdziwa inteligencja - komentuje Adam Willma

Ale czy to mało jest niebezpiecznych rzeczy, które dają przyjemność? Ręce zatem aż świerzbią, żeby sprezentować supermózgi naszym samorządom. Niech maszyna, która nie ma ani kumpli ani portfela, oceni: który akwapark był sensowny, które inwestycje drogowe podejrzanie korelują z interesami kumpli wójta. Niech powie co myśli o nowych pomnikach i o sensowności nowych hal sportowych. Zapytamy supermózg o pieniądze transferowane do klubów sportowych i przetargach na place zabaw. O koszty kampanii i obsadzone etaty. Bardzo ciekawa może to być opinia, pod warunkiem, że supermózgowi nie przepala się wcześniej kondensatory.

Nie trzeba wspominać, że media powinny być od sztucznej inteligencji wolne, żeby dziennikarze mogli w spokoju pełnić swoją funkcję kontrolną. Bo jak by to niby było? „Z analizy wynika, że wynurzenia pana Willmy czytają tak nieliczni, że lepiej posłać go na targowisko, aby opisał ceny warzyw”.