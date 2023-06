Szymon Gurbin, wiceprezydent Grudziądza przegrał w sądzie. Ma przeprosić odwołaną dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 3

Odwołanie dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 w Grudziądzu

Teresa Kessler była dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Grudziądzu. W kwietniu 2019 roku została odwołana z tej funkcji.

Tłumacząc wtedy tę decyzję Szymon Gurbin, wiceprezydent Grudziądza odpowiedzialny w ratuszu m.in. za edukację, w programie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej powiedział, że powodem odwołania Teresy Kessler z funkcji dyrektora było to, że wyniosła ona poza placówkę dane osobowe uczniów, a także o to, że nienależycie zadbała o zabezpieczenie interesów uczniów.

Kessler uznała, że została pomówiona co poniżyło ją wobec opinii publicznej i doprowadziło ją do utraty zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu nauczyciela. Skierowała sprawę do sądu.

Dziś (2 czerwca, 2023) Sąd Rejonowy w Grudziądzu ogłosił wyrok.