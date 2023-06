Zostało 45 dni, aby reaktywować udarówkę w szpitalu Grudziądzu. Jaka jest perspektywa?

"(...)Jest rzeczą oczywistą, że grudziądzki samorząd musi dbać o dobro i los szpitala. Nie dopuszczam możliwości zamykania jego oddziałów, pracowni laboratoryjnych ani żadnych pozamedycznych aspektów jego działalności(...)" to fragment listu jaki w poprzedniej kampanii wyborczej wystosował Maciej Glamowski, ówcześnie ubiegający się o prezydenturę do pracowników grudziądzkiego szpitala. Życie jednak pisze własny scenariusz i niestety mało optymistyczne są perspektywy na to aby oddział udarowy w Grudziądzu, tak bardzo ważny dla pacjentów, został reaktywowany...