Tak głosuje nasz region. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Kujawsko-Pomorskiem OPRAC.: REDAKCJA

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę 9 czerwca rozpoczęły się w Polsce wybory do europarlamentu. Uprawnieni do głosowania Polacy spośród 1019 kandydatów wybierają 53 europosłów, którzy będą reprezentowali nasz kraj w europarlamencie do 2029 roku. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00, jeśli żadna z komisji wyborczych nie przedłuży głosowania. Sprawdź, jak przebiega głosowanie w Kujawsko-Pomorskiem.