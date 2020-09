Tak kibicowaliście w meczu MrGarden GKM - Motor Lublin [zdjęcia]

Ależ to były emocje! Do ostatniego wyścigu toczyła się walka o zwycięstwo w meczu MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin. Przez całe spotkanie wynik kręcił się w okolicach remisu, a rozstrzygnięcie przyniósł dopiero ostatni bieg, w którym Artiom Łaguta i Nicki Pedersen pokonali 4:2 Jaroslawa Hampela i Mikkela Michelsena, ustalając wynik spotkania na 46:44. Zobaczcie, co działo się na trybunach stadionu w Grudziądzu >>>Przeglądaj kolejne slajdy strzałkami -> ->

Jarosław Pabijan