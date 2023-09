Tak mieszka i żyje na co dzień Magda Pyć-Leszczuk z "Żon Warszawy". Jej dom jest wart fortunę! jg

Magda Pyć-Leszczuk w aranżacji wnętrz stawia na minimalizm i jasną kolorystykę. - Wszystko jest w złocie, bieli i czerni. Jest też pełno luster, w których się wszystko odbija. Od razu zapewniam, że nie mamy problemów z czystością. Przez to, że nie mamy durnostojek, to nie zbiera się kurz, więc jest naprawdę wygodnie - wyjawiła "Faktowi" celebrytka. Zobacz na kolejnych slajdach galerii zdjęcia z wnętrz jej domu. AKPA Zobacz galerię (15 zdjęć)

"Real housewives. Żony Warszawy" to nowy program na antenie telewizji Polsat, który pokazuje życie od kuchni bogatych warszawianek. Bohaterkami nowego show są kobiety sukcesu. Jedna z nich to Magda Pyć-Leszczuk. Gwiazda na co dzień mieszka w prawdziwych luksusach. Jej dom jest wart fortunę! Zobacz zdjęcia.