Tak mieszkańcy naszego regionu biorą lewe zwolnienia. Kto kombinuje najwięcej?

Kto bierze więcej L-4? Ci, co mało zarabiają czy dużo?

Jeżeli pracodawca daje pracownikowi wysokie wynagrodzenie, to wcale nie otrzymuje w zamian gwarancji, że nie będzie on chciał pójść na zwolnienie "L4". Benefity finansowe w postaci premii nie mają również większego wpływu na wskaźnik absencji chorobowej. Nawet, jeżeli zarobki będą na tyle wysokie, żeby pokrywać minimalne potrzeby życiowe, osoby, która te pieniądze zarabia, to bardziej będzie się opłacało takiemu pracownikowi pójść na "lewe chorobowe", ponieważ utrata 20 proc. zarobków nie będzie dla niego, aż tak bolesna. Zauważalne jest to wśród podwładnych, którzy nadbudowują sobie przez jakiś okres ilość nadgodzin oraz premii, po czym "chorują" przez miesiąc, bo jest to dla nich bardziej opłacalne niż przyjście do pracy.