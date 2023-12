Tak się na pewno nie przejesz i nie przytyjesz w Święta Bożego Narodzenia. To sprawdzone triki na grudzień!

Czy w święta rzeczywiście tak łatwo jest przytyć?

Okres świąteczny to dla wielu osób nie tylko czas spędzany z rodziną i czas na duchowe przeżycia, ale też okazja do kosztowania bożonarodzeniowych specjałów. Aromatycznym wypiekom i sycącym potrawom często nie sposób się oprzeć, co u niektórych rodzi obawy o utrzymanie swojej wagi. Czy w święta rzeczywiście tak łatwo jest przytyć? W jaki sposób można uchronić się przed dodatkowymi kilogramami?

Ludzie, którzy na co dzień stosują dietę redukcyjną, korzystają z kateringu dietetycznego lub po prostu starają się unikać kalorycznych potraw, często uważają, że święta zrujnują wszystkie dotychczasowe postępy w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Niektórzy decydują się nawet na radykalny krok – przed świętami zwiększają swój deficyt kaloryczny po to, by przy świątecznym stole móc to "nadrobić" - czytamy w portalu zywienie.medonet.pl.