Tak wygląda dziś Paul McCartney. Właśnie skończył 82 lata - zobaczcie zdjęcia [29.06.2024]

Paul McCartney urodził się 18 czerwca 1942 roku w Liverpoolu. Niedawno obchodził swoje 82. urodziny. Śpiewał od dziecka między innymi w chórze kościelnym. Starał się o miejsce w chórze działającym przy katedrze, ale odpadł, bo nie znał nut. Jego ojciec był muzykiem. Zainteresował go twórczością ówczesnych mistrzów. Na zdjęciu Paul McCartney w czasach największych sukcesów zespołu The Beatles.Paul McCartney skończył niedawno 82 lata. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda >>>>

AKPA