Tak wygląda jedyna pustynia w Polsce. Oto pomysł na wycieczkę kilkaset kilometrów od regionu Marek Weckwerth

Zobacz galerię (17 zdjęć) Pustynia Błędowska widziana ze wznoszącego się u jej południowo wschodniego krańca wzgórza Czubatka (382 m n.p.m.). Widać wszystko aż po znajdujące się po zachodniej stronie Błędowo. Część północną można oglądać ze wzgórza Dąbrówka (355 m) Marek Weckwerth Zobacz galerię (17 zdjęć)

Aby postawić stopę na Pustyni Błędowskiej, z naszego regionu trzeba pokonać kilkaset kilometrów. Przykładowo z Torunia to ok. 360 km, co przekłada się na ok. 5 godzin jazdy. Ale za to już na miejscu otwiera się przed nami kraina niezwykła, jedyna taka w Polsce. Warto więc taką wycieczkę wpisać w kalendarz tegorocznego urlopu.