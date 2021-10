Darmowe szczepienia na grypę we Włocławku. Pulę szczepień już rozdysponowano

- Choroba ta jest często lekceważona przez pacjentów, a może być dużym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Do najczęstszych, groźnych powikłań pogrypowych należą: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie zatok obocznych nosa i ucha środkowego, zapalenie mięśnia serca i osierdzia oraz zapalenie opon mózgowych. Ponad 90 procent zgonów z powodu grypy i jej powikłań występuje u osób po 65 roku życia – przypomina Urząd Miasta Włocławek.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z Włocławka

Włocławski samorząd już od pięciu lat realizuje program, umożliwiający skorzystanie z darmowych szczepień osobom najbardziej narażonym na zachorowanie na grypę. Z programu skorzystać mogą mieszkańcy Włocławka od 65. roku życia. Program bezpłatnych szczepień dla seniorów realizowany jest we Włocławku od 2017 roku. W pierwszej edycji, która zakończyła się w 2019 roku, zaszczepiło się 4 278 osób w wieku od 65 do 101 lat. Średnia wieku uczestników programu wyniosła 73,9 lat .

Tylu seniorów zaszczepiono we Włocławku przeciwko grypie w ramach miejskiego programu profilaktycznego

W 2021 roku we Włocławku zaplanowano wykonanie 2134 szczepień szczepionką Vaxigrip Tetra. Do końca września 2021 roku w przychodniach MZOZ we Włocławku, w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek”, zaszczepiono około 1500 osób.