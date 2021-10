Inga Bartnikowska z Hotelu Paradise. Kim jest nowa uczestniczka programu? [zdjęcia]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

Uczestnicy Hotelu Paradise mieszkają na Zanzibarze. Walczą o 100 tysięcy złotych

W niedzielę 17 października 2021 roku do czwartej edycji Hotelu Paradise dołączyła Inga Bartnikowska. Obecnie mieszka w Gdańsku, ale pochodzi z Włocławka. Przypomnijmy, że Inga – po wejściu do programu – stworzyła parę z Łukaszem (więcej na ten temat pisaliśmy w tym materiale). Ale nową uczestniczką zainteresowany jest także Przemek, który stwierdził, że jest to pierwsza dziewczyna, która naprawdę mu się podoba. Ma zamiar o nią walczyć, jeśli dostanie od niej zielone światło.