Pogoda sprzyja grzybobraniom. Jest nadal ciepło i mokro. Nasi Czytelnicy także wybrali się do lasów w poszukiwaniu skarbów. Zobaczcie zbiory Czytelników Gazety Pomorskiej. Jeśli jeszcze zastanawiacie się, czy są grzyby w województwie kujawsko-pomorskim to mamy dla Was dobre wieści.

nadesłane