Takie objawy mogą wskazywać na podwyższony poziom cholesterolu. Kiedy trzeba się martwić?

Podwyższony poziom cholesterolu we krwi - skutki

Lekarze alarmują, że podwyższony poziom cholesterolu we krwi może prowadzić do rozwoju wielu poważnych chorób. Wśród nich wymienia się przede wszystkim miażdżycę (która doprowadza do zawału serca i udaru mózgu). Przy miażdżycy cholesterol odkłada się w ścianach wewnętrznych tętnic i tworzy blaszki miażdżycowe. Prowadzą one do zwężenia tętnic i niedokrwienia tkanek. Jeżeli blaszka miażdżycowa pęknie i zablokuje tętnice wieńcową, może dojść do zawału serca.