Takie produkty zawierają niebezpieczny czerwony barwnik. To może teraz prowadzić do chorób jelit - ostrzegają dietetycy

Czerwony barwnik znany również jako Czerwień Allura AC powszechnie występującym w wielu ulubionych produktach spożywczych i przekąskach - zawierają go między innymi napoje gazowane, produkty mleczne, płatki śniadaniowe, słodycze czy chipsy a także w przyprawy, lody, wypieki, soki owocowe a nawet kosmetyki - często dodaje się go do syropów czy suplementów, znajdziemy go w niektórych szamponach czy płynach do kąpieli. Niedawne badania wykazały, że czerwony barwnik powszechnie stosowany w żywności jest jedną z substancji, która najgorzej wpływa na nasze jelita - ten sztuczny dodatek sprzyja chorobom takim jak zapalenie jelit czy okrężnicy. Jego częste spożywanie może być groźne dla zdrowia. Może też wywoływać reakcje alergiczne - zmiany skórne, problemy z oddychaniem.Gdzie można znaleźć czerwony barwnik, który może być groźny dla zdrowia? Eksperci wymieniają 7 najbardziej niezdrowych produktów z czerwonym barwnikiem w składzie. Sprawdź je teraz w naszej galerii >>>>>

unsplash.com