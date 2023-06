Takie są skutki jedzenia młodych ziemniaków. To się dzieje z organizmem gdy je jemy [4.06.2023]

Ziemniaki młode to nie to samo co wczesne, choć często te nazwy stosowane są zamiennie. Ziemniaki młode zwykle dostępne są na przełomie maja i czerwca. Ziemniaki wczesne pojawiają się jeszcze wcześniej.

Ziemniaki młode łatwo poznać po tym, że mają niewielki rozmiar i charakterystycznie cienką i delikatnie łuszczącą się skórkę. Dostarczają dużo witaminy C, sporo potasu, a także magnez, fosfor i wapń.

Młode ziemniaki gotuje się krótko, dzięki czemu nie tracą dużych ilość składników odżywczych, zachowując swoje walory smakowe i kulinarne. Ziemniaki najlepiej ugotować na parze. Gotowanie na parze daje możliwość uzyskania prawie tak samo atrakcyjnego IG, jak w przypadku młodych ziemniaków, dlatego jest to najbardziej wskazana forma ich przyrządzania.-