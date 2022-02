Takie są właściwości zdrowotne siemienia lnianego. Poznaj korzystny wpływ nasion z lnu!

Siemię lniane to drobne ziarna lnu pospolitego. Zazwyczaj mają szarobrązowy kolor, lecz można również spotkać siemię lniane o złotowej barwie. W skład siemienia lnianego wchodzi między innymi błonnik pokarmowy, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy (B1, B2, B3, B6, B12, A, C, D, E) oraz wiele cennych miro- i makroelementów takich jak fosfor, magnez, potas czy wapń.

Przepis na kisiel z siemienia lnianego

Siemię lniane można spożywać na różne sposoby, np. dodając całe ziarna do sałatek i zup lub zmielić je i wzbogacić nimi ciasto bądź mięso. Dobrym pomysłem jest także przygotowanie kisielu z siemienia lnianego. Dwie łyżki ziaren lnu zalej przegotowaną wodą i odstaw na ok. godzinę. Po odcedzeniu ziaren kisiel jest gotowy do spożycia. Do smaku możesz dodać odrobinę cukru lub miodu.