Takie są właściwości zdrowotne słonecznika. To dzieje się z organizmem, gdy jemy pestki słonecznika Joanna Gólczyńska

+8 Zobacz galerię Ziarna słonecznika szczególnie polecane są osobom z podwyższonym cholesterolem, cierpiącym na choroby serca czy choroby nowotworowe. Szczegóły na kolejnych slajdach galerii >>>

Słonecznik to piękna i okazała roślina, osiągająca wysokość nawet do 3 metrów. Uprawy słonecznika są coraz bardziej popularne w Polsce i na świecie, a wiele osób decyduje się na sadzenie go w przydomowych ogródkach. Nic w tym dziwnego, ponieważ roślina zawiera wiele cennych właściwości zdrowotnych. Oto co dzieje się z organizmem, gdy jesz pestki słonecznika!