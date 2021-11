Takimi produktami możesz zastąpić masło. Takie zamienniki masz często pod ręką! [lista]

Wiele osób nie wyobraża sobie kanapki bez masła? Masło to także podstawowy składnik wielu przepisów kulinarnych zarówno słodkich, jak i wytrwanych. Decyzja, który substytut masła wybrać, zależy od tego, czy masło w przepisie jest używane jako smarowidło, czy jako tłuszcz do smażenia, czy do pieczenia.