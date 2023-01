Te osoby nie powinny teraz jeść ciasta francuskiego. W takich przypadkach ciasto francuskie może szkodzić

To się dzieje z organizmem, gdy jemy ciasto francuskie

Ciasto francuskie to wyjątkowy rodzaj ciasta o specyficznej, warstwowej strukturze w postaci cieniutkich listków.

Ciasto francuskie otrzymuje się przez połączenie dwóch rodzajów ciast. Ciasto podstawowe, tzw. „grunt”, przygotowuje się z mąki pszennej, jaj, soli i kwasu organicznego (octu lub kwasku cytrynowego). Drugim rodzajem ciasta jest ciasto maślane, złożone z masła z niewielkim dodatkiem mąki.

Ciasto maślane należy ułożyć na cieście podstawowym tak, aby złożyć całość w kopertę i rozwałkować na grubość mniej więcej 2 cm. Następnie składa się je na 4 warstwy i odstawia do schłodzenia. Rozwałkowywanie i składanie należy powtórzyć co najmniej 4 razy, ale nie więcej niż 6. Wałkowanie ciasta należy przerywać chłodzeniem, gdyż właśnie to powoduje zestalanie się tłuszczu w cieście. Ciasto francuskie należy piec w dość gorącym piekarniku – w temperaturze ok. 200°C.