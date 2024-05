Tego nie wolno robić w pociągu. Za to grozi mandat prawie 2 tys. zł a nawet wyrzucenie z pociągu! [11.05.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Polacy chętnie korzystają z oferty PKP - pociąg to jeden z najbezpieczniejszych i najwygodniejszych sposobów podróżowania i form transportu. Jednak wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy z tego, że za niektóre zachowania grozi wysoki mandatem - nawet 2 tys. zł! Regulamin PKP ściśle określa, za co można zostać ukaranym mandatem lub nawet - wyrzuconym z pociągu! Czego nie można robić w pociągu? Za co można dostać mandat? Czytaj więcej.