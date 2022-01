„The Guardian” krytykuje budowę zapory w Siarzewie. A Polska chce zwiększyć zasoby wodne i bezpieczeństwo

Przypomnijmy, iż to właśnie sąd administracyjny uchylił w październiku 2021 decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które w sierpniu przekazało do ponownego rozpoznania postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla tej budowy. Decyzją ówczesnego ministra Michała Kurtyki (jego funkcję sprawuje dziś Anna Moskwa) postępowanie miało się rozpocząć od nowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ), ale sprawa trafiła ponownie do Ministerstwa Klimatu.

Zdanie o wpływie na środowisko

Przeciwko powstaniu zapory protestują organizacje ekologiczne i to one zaskarżają kolejne pozytywne decyzje środowiskowe. "The Guardian” pisze, że budowa zapory przez państwową spółkę „Wody Polskie” o wartości ok. 1 mld euro (850 mln funtów) na Wiśle jest o krok bliżej do uzyskania zielonego światła, pomimo ostrzeżeń, że może to zdewastować rzadkie siedliska dzikiej przyrody i niszczy jedną z największych rzek Europy, co będzie miało nieodwracalne skutki dla dzikiej przyrody i dla ludzi.