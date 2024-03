"To jest nasz dar serca". KGW "Borowianki" z Białego Boru pod Grudziądzem przygotowały 400 porcji grochówki dla rolników! Zdjęcia

- To jest nasz dar serca. Pomagamy, bo solidaryzujemy się z rolnikami - mówi Marlena Sinicka z KGW "Borowianki". - Jesteśmy postępowi i takie inicjatywy "grają" nam w naszych duszach.

Gdy rozmawiamy, w kuchni świetlicy wiejskiej "Leśny Zakątek" wrze... nie tylko w temperatura w garnkach... Panie podzieliły się czynnościami: jedne obierają ziemniaki, inne kroją kiełbasę, kolejne zajmują się wywarem i mięsem. Wszystko idzie sprawnie i szybko. Jest wesoło. Atmosfera jest bardzo rodzinna... bo jak mówią - " grochówka to zupa, która łączy pokolenia ". W przygotowanie posiłku dla rolników wkładają mnóstwo energii i serca. Bez wątpienia ma to przełożenie na wyborny smak.

Protest rolników trwa. Ciągniki blokują główne trasy dojazdowe i wyjazdowe do i z Grudziądza. Mamy wciąż nowe informacje.

Zupa, talerze i sztućce jednorazowe, pieczywo pakujemy do samochodu i w drogę!

Pierwszy punkt: skrzyżowanie Hanowo/ Biały Bór . Gdy auto dojeżdża do blokady jesteśmy przepuszczeni i witani z uśmiechem. - Grochówka jest smaczna - mówią pierwszy protestujący, którzy zajadają pierwsze łyżki zupy. Do auta z " gar-kuchnią " "Borowianek" schodzą kolejni rolnicy i częstują się zupą.

Jedziemy dalej. Skrzyżowanie Pieńki Królewskie/DK 55 . Tutaj także na hasło "obiad" rolnicy ustępują nam drogę i z chęcią przychodzą posilić się grochówką. - Śmialiście się z "ciapka", a patrzcie jak się przydał - rzuca jeden z rolników do kolegów, którzy plastikowe talerze ustawili wszędzie gdzie się dało na starym "ursusie" niczym w stołówce...

Kolejka kończy się, więc udajemy się do następnego punktu. Tym razem rondo Bucholca przy Termetalu. - Lepiej niż w domu - żartują rolnicy i także chętnie przychodzą poczęstować się regeneracyjną zupą. - Jaki zapach... Miło, że o nas tak dbacie i pamiętacie - dziękują "Borowiankom". Jedni stoją i jedzą w grupie, inni idą z talerzami do ciągników.

Po tak sympatycznych reakcjach docieramy do ronda Blocha (wjazd i zjazd na autostradę). Tutaj rolnicy mają na środku ronda palenisko obok którego leży drewno. Jak mówią, chwilę przed naszym przybyciem jedli kiełbaski smażone i ciasto... Mają stoły i ławki. Po grochówkę przyszli, ale z większą ochotą dotarł po talerz zupy jeden z kierowców tira, który utknął w korku. - Nie myślałem, że będę tu nocował...a wszystko na to wskazuje. Nie byłem przygotowany, a tu w pobliżu nie ma nawet żadnego sklepu żeby sobie coś kupić do zjedzenia - mówi i odbiera gorącą grochówkę, którą zjada z wielkim apetytem.