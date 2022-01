To nie żart! Nie każ policjantom jechać szybko, bo za pościg zapłaci funkcjonariusz

Policjant u ubezpieczyciela

- Jeśli dochodzi do szkody z winy innego uczestnika ruchu, szkoda pokrywana jest z "OC" sprawcy spoza resortu – mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. - Jeśli dochodzi do uszkodzenia radiowozu z winy nieumyślnej policjanta odpowiada on do trzykrotnej wysokości uposażenia (chyba, że szkoda jest spowodowana umyślnie). Generalnie policjanci mają możliwość dobrowolnego wykupienia ubezpieczenia od szkody spowodowanej w majątku policji, z czego wielu z nas korzysta.

Co jakiś czas pojawiają się doniesienia dotyczące obciążania policjantów za rozbicie radiowozu.

Szeroko komentowany był przypadek w Łodzi, gdzie 32-letnia policjantka podczas pościgu, przejeżdżając na czerwonym świetle, rozbiła radiowóz i uszkodziła prywatne volvo.