To się dzieje z organizmem, gdy jemy pomarańcze. To bomba witamin. A kto musi uważać?

Pomarańcza to drugi obok mandarynek zimowy owoc, który gości często w naszych domach. Idealny do zjedzenia samego, w zimowej herbacie czy dodany do ciast a nawet mięs. Zobaczcie, dlaczego warto sięgać po pomarańcze szczególnie zimą. Sprawdźcie kto powinien jeść a kto unikać pomarańczy na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne