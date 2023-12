To warto ćwiczyć rano. Oto poranne ćwiczenia, które zdaniem trenerów można wykonać zaraz po przebudzeniu

Oto najlepsze poranne ćwiczenia - to warto ćwiczyć rano zdaniem trenerów

Poranne ćwiczenia zapewniają dobry nastrój, pomagają w skupieniu i radzeniu sobie ze stresem. Poranny trening przyspiesza także utratę wagi - rano metabolizm jest dosyć wysoki, a jego podkręcenie sprawi, że szybciej spalimy kalorie spożywane w ciągu dnia.

Poranne ćwiczenia dostarczają energii na cały dzień, pobudzają metabolizm, dostarczają endorfin a zatem poprawiają humor, zapewnią też zwiększenie koncentracji w ciągu dnia. Ćwiczenia poranne są też bardziej efektywne niż wieczorne, które mogą utrudniać regenerację.

Zdaniem ekspertów najlepsze godziny na trening to 9:00-12:00 oraz 14:00. Jeśli natomiast celem jest siła fizyczna, dobry czas do trenowania to 16:00-19:00. Intensywny trening późnym wieczorem jest niewskazany, gdyż może zakłócać spokojny sen i utrudniać regenerację organizmu.