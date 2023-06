Tragedia na wodzie, podczas spływu utonęło dwóch kajakarzy. Na wodę trzeba wybierać się z głową

Pogoda sprzyja uciechom

Rosnąca temperatura powietrza zwiększa ryzyko kolejnych dramatów, bo ludzie szukają ochłody nad wodą. Prognoza dla naszego regionu na najbliższe dni nie pozostawia złudzeń: w środę, czwartek i piątek temperatura sięgnie 28 stopni Celsjusza i to w cieniu. Nieco chłodniej będzie w sobotę (maksymalnie 26-27) i niedzielę (25), ale to świetne warunki do uprawiania sportów i rekreacji wodnej.

Korzystaj z kąpielisk

Nie pij na wodzie!

Równie ciekawe, choć akurat w tym przypadku zrozumiałe, jest to, iż osoba prowadząca jakąkolwiek jednostkę pływającą (od kajaka i roweru wodnego poczynając) nie może być nietrzeźwa.

Stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,2 promila oznacza w przypadki policyjnej kontroli kłopoty – mandat do 500 zł, a niekiedy (to zależy od decyzji funkcjonariusza) odholowanie jednostki do przystani lub przewiezienie na wyznaczony decyzją starosty powiatowego strzeżony parking i zabezpieczenie go do chwili odbioru, co dla sprawcy wykroczenia wiąże się z kosztami.

