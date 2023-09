Trener Michal Masny o pierwszych sparingach siatkarzy BKS Visła Proline Bydgoszcz [zdjęcia]

Bydgoszczanie w sierpniu pracowali głównie nad przygotowaniem fizycznym. Niewiele mieli odskoczni do ciężkich treningów. Jednym z nich był udział w imprezie „Bydgoska Wyspa Siatkówka”, w której wraz z siatkarkami Pałacu spotkali się z kibicami i brali udział w wielu grach i zabawach.

Potem bydgoscy siatkarze pojechali na turniej do Siedlec. Tam przegrali z BAS Białystok 2:3 i pokonali gospodarzy 3:1. Następnie byli gospodarzami Enea Volleyball Cup. W pierwszym spotkaniu pokonali ekipę z Białegostoku 3:2, a w meczu o zwycięstwo w całej imprezie ulegli drużynie z Siedlec 1:3.

- Najważniejsze w tym okresie jest zgrywanie zespołu i łapanie automatyzmów - twierdzi Michał Masny, trener BKS Visła Proline. - Było dużo rotacji w składzie, sprawdzanie kto z kim lepiej się rozumie. Wiadomo, że wynik w tym czasie jest sprawą drugorzędną, ale gra się po to, by zwyciężać i w naszym przypadku nie jest inaczej. Cieszę się, że zespół odwrócił wynik meczu z Białymstokiem. Oczywiście jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy i takie turnieje nam pokazują braki w naszej grze. O żadnej szóstce czy siódemce nie może być mowy na tym momencie. Zresztą kto mnie zna i obserwował nasz zespół w poprzednim sezonie, to wie, że u nas jej nie było. Szukaliśmy odpowiedniego zestawienia na dany moment. Każdy ma być częścią tego zespołu i być dla niego pomocnym. Wszystko przebiega zgodnie z planem i odbywa się bez większych problemów - zapewnia szkoleniowiec.