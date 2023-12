Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu. Prace powinny potrwać do końca grudnia

Dodajmy, że podczas sesji w kwietniu, Marek Iwiński dyrektor wydziału inwestycji i remontów, szacował że prace zostaną ukończone po wakacjach by uczniowie mogli już wrócić do ciepłej szkoły. Niestety wydłużała się procedura przetargowa i całość się opóźniła. Wykonawcą jest firma Stulsz. Koszt tej inwestycji to ponad 3,2 mln zł. Dofinansowanie uzyskane z urzędu marszałkowskiego wynosi ok. 2,8 mln zł.