Trwają zbiory miodu rzepakowego. Obniża ciśnienie krwi, wzmacnia serce i nie tuczy

Zapowiadają się duże zbiory

Ma to wpływ na pszczelarstwo, bo rzepak jest jednym z ulubionych pożytków pszczelich. Z hektara pszczoły mogą wyprodukować od 80 do 300 kg miodu. Jednak pszczelarze mają też z rzepakiem złe doświadczenia. To z powodu zatruć pszczół przez opryski prowadzone za dnia, gdy na roślinach żerują jeszcze pszczoły. Takie przypadki w województwie kujawsko-pomorskim odnotowywane są co roku, także w bieżącym sezonie.