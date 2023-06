Trzeba dołożyć kasę do trwających remontów ulic w Grudziądzu. Inne, zaplanowane przebudowy ulic będą musiały poczekać

Jak się dowiaduje "Pomorska", dodatkowe prace nie powodują wydłużenia terminu inwestycji, której zakończenie planowane jest na 30 marca 2024 roku. Prace prowadzi Prasbet z Grudziądza. Pierwotnie były one szacowane na 5 mln zł, z czego ponad 2,7 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Jak na sesji (przyp. red. 31 maja) zapewniał prezydent Maciej Glamowski, prace na Rybackiej idą zgodnie z założeniami. - Od skrzyżowania z al. 23 Stycznia do Rybackiej 13 układane jest kruszywo na jezdni oraz chodniki, z kolei pozostały fragment to plac, na którym toczą się roboty ziemne - informował włodarz Grudziądza.

Najwięcej, bo aż pół miliona złotych trzeba dołożyć do trwającej przebudowy ulicy Rybackiej . Jaki zakres prac w ramach tych dodatkowych środków trzeba wykonać? - Regulacje wynikają z konieczności dodatkowego zabezpieczenia muru oporowego wraz z umocnieniem terenu wzdłuż jego konstrukcji, jak również dodatkowego zabezpieczenia sieci gazowej - wyjaśnia Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza.

Podpisano umowy na 4,7 mln zł dotacji do inwestycji drogowych w Grudziądzu

Przypomnijmy, że Rybacka ma być docelowo jednokierunkowa. Przejechać nią będzie można tylko od ronda Sikorskiego w stronę al. 23 Stycznia. Dlaczego? Bo zaplanowano tutaj pas ruchu dla rowerów o szerokości 2-2,5 metra, który zostanie „wykrojony” z obecnej szerokości jezdni, po stronie Wisły. To oznacza, że dla samochodów zostanie jezdnia o szerokości 3,5 metra. Alternatywą dla ruchu pojazdów będzie równoległa Portowa .

Miesięczny poślizg na remoncie ul. Dywizjonu 303

Kolejno, 100 tys. zł trzeba dołożyć do dobiegającego już końca remontu ulicy Dywizjonu 303 na Lotnisku. - Ułożone zostały już chodniki, a w najbliższych dniach rozpoczną się ostatnie prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej - mówił Maciej Glamowski.

Na co zatem potrzeba kolejnych 100 tys. zł? Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, regulacje mają związek z obmiarowym charakterem inwestycji. Pierwotny termin realizacji uległ wydłużeniu o miesiąc. Aktualny to koniec czerwca br. W sumie łączny koszt tej inwestycji wyniesie ponad 5,1 mln zł. Dywizjonu 303 jest remontowana na odcinku między ul. Kustronia a Polskich Skrzydeł. Fragment ten ma ok. 630 m długości.

W związku z przesunięciami środków na trwające już modernizacje dróg, w czasie zostały odłożone remonty ul. Okrzei i Kunickiego, na które były zabudżetowane w 2023 roku środki w wysokości 915 tys. zł.