Trzyletnia Victoria z Grudziądza traci wzrok. O jej zdrowie walczą rodzice i lekarze z... Rosji

Victorię Radzikowską - "Małego leniwca" - z Grudziądza nasi czytelnicy dobrze znają Pisaliśmy o niej kilka razy, m.in. tutaj: Wzrok Victorii z Grudziądza wyceniono na 200 tys. zł. Trwa zbiórka na przeprowadzenie operacji

Przypomnijmy, że na początku roku pojawiła się nadzieja, że dziewczynka będzie mogła przejść cykl operacji, które uratują jej wzrok. I wtedy też rodzina rozpoczęła zbieranie potrzebnych na to pieniędzy. Nie było łatwo. Wiele osób pomagało, ale byli i tacy, którzy na kwestę się krzywili, bo cykl operacji ma być przeprowadzony w Rosji. Ale to tylko tam, w All-Russian Center for Ocular and Plastic Surgery w mieście Ufa, wykonywane są operacje, które mogą uratować wzrok małej grudziądzanki.