Tuchola. Kto parkuje w płatnej strefie, musi płacić! Nie wszyscy to robią. W ostateczności czeka ich egzekucja komornicza Anna Klaman

W ciągu półrocza do kasy gminy z tytułu płatnego parkowania wpłynęło 267 tys. zł Fot. Urząd Miejski w Tucholi

W gminie Tuchola podsumowano półrocze obowiązywania strefy płatnego parkowania. Znane są kwoty, jakie wpłynęły do budżetu, a także liczba nieopłaconych zaparkowanych pojazdów. Zaparkowałeś, a nie zapłaciłeś? Na pewno dostaniesz karę. Ostatecznością jest skierowanie sprawy do komornika, a same koszty tego postępowania to aż 100 zł. Lepiej więc nie zwlekać i uiścić karę.