Twarde Pierniki szukają formy. Największym problemem rzuty wolne i zbiórki

Po blisko trzech tygodniach kwarantanny torunianie trafili na chyba najtrudniejszego rywala z możliwych: faworyta do mistrzostw i jeszcze szczególnie zmotywowanego po serii porażek w styczniu. Skończyło się niezłą pierwszą połową i porażką 96:74. Tylko raz torunianie przegrali wyżej w tym sezonie, na początku sezonu w Warszawie.

- Stal zasłużyła na zwycięstwo - podkreślił po meczu trener Ivica Skelin. - Zadecydowała o tym trzecia kwarta, w której gospodarze wypracowali dużą przewagę, początek drugiej połowy był dla nas bardzo zły. Przyczyny? Numer jeden - pudłowaliśmy zbyt wiele rzutów wolnych. Numer dwa - pozwalaliśmy Stali zbierać piłki pod naszą tablicą. Gospodarze zdobywali wiele punktów po ponowieniach akcji, a także po szybkich atakach. Trudno w takich warunkach kontrolować grę - dodał szkoleniowiec Twardych Pierników.

Na problemy z powrotem do obrony zwrócił uwagę także Michał Samsonowicz. - Nie zrealizowaliśmy naszych założeń, nie wracaliśmy do obrony, popełnialiśmy sporo prostych strat. Jak popełniasz takie błędy przeciwko takiej drużynie, to się właśnie tak przegrywa.