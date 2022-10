Twarde Pierniki Toruń: jest zwycięstwo, wciąż nie ma rozgrywającego

W Toruniu wszyscy odetchnęli z ulgą: w piątym domowym meczu sezonu drużyna wreszcie wygrała. - Zdominowaliśmy zbiórkę, to był bardzo ważny moment. Mieliśmy mniej strat, zwłaszcza w drugiej połowie. Najważniejsze, że zagraliśmy bardzo dobrze w defensywie, zarówno tej indywidualnej, jak i zespołowej. Poprawiła się także organizacja w ataku. Po raz pierwszy wiedzieliśmy na parkiecie, co chcieliśmy zagrać i staraliśmy się to realizować. Błędy były i wiemy nad czym musimy jeszcze pracować - mówi Milos Mitrović.

W Toruniu wciąż czekają na rasowego strzelca z dystansu, trener wciąż wierzy w Marcusa Burka. Amerykanina oceniać po meczu z Sokołem nie można (3/8 z gry), bo miał zupełnie inne zadania: to on musiał na rozegraniu zastąpić zwolnionego kilka dni temu Jordana Burnsa.

- Dobrze spełnił swoją rolę, choć dostał bardzo trudne zadanie. Zorganizował naszą grę, dokonywał dobrych wyborów, cały czas utrzymywał ze mną komunikację. Najbardziej jednak cieszę się z jego postępów w grze defensywnej, bo z tym mieliśmy ogromny problem we wcześniejszych meczach - podkreśla Mitrović.