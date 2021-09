Twarde Pierniki z Torunia ograły faworyta w Sopocie. Decydowała ostatnia akcja!

Torunianie początkowo mieli ogromne problemy w defensywie. Z dystansu trafiali Franke (4/5 w 1. kwarcie!) i Szlachetka, spod kosza straszył Sharma. Trefl w pięć minut zdobył aż 19 punktów, zmuszając trenera Ivicę Skelina do przerwy na żądanie. Po chwili oddechu torunianie odpowiedzieli serią 9:0 i odrobili niemal wszystkie straty.

W tym meczu faworyt był tylko jeden. Trefl już co prawda bez torunianina Dominika Olejniczaka, który ruszył podbijać ligę z francuską, ale trener Marcin Stefański ma być może nawet jeszcze mocniejszy skład niż w poprzednim sezonie. Celem jest medal, a Twarde Pierniki marzą o play off .

Kwarty: 29:27, 15:213, 24:24, 21:17 TREFL: Franke 24 (4), Moten 18 (1), Sharma 16, Kolenda 13 (1), Szlachetka 3 (1) oraz Young 8, Gruszecki 4, Leończyk 2, Davis 1 TWARDE PIERNIKI: Watson 21, 13 as., Thompson 19, 9 zb., Cel 18 (2), Eads 9, Diduszko 0 oraz Samsonowicz 9 (3), Spight 7 (1), Janczak 4, Kołodziej 4.

W 2. kwarcie torunianie postawili już trudniejsze warunki. Trefl przez 5 minut zdobył tylko 7 pkt, a po "trójce" Samsonowicza Twarde Pierniki objęły prowadzenie. To była już inna gra: agresywna w obronie, szybka w ataku. Torunianie mieli tracić siły po zmianach ze względu na wąski skład, ale do przerwy w punktach z ławki wygrali aż 19:5. Do przerwy było 50:44, a Trefl trzymał w grze przede wszystkim Franke (16 pkt).