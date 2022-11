Tyle kalorii mają rogale świętomarcińskie. W taki sposób możesz spalić jednego rogalika z makiem

11 listopada to nie tylko Narodowy Dzień Niepodległości. To również Dzień Świętego Marcina. Na jego cześć powstał specjalny przysmak - rogale świętomarcińskie. I choć to lokalny, tradycyjnie poznański smakołyk i certyfikowany specjał, to wiele piekarni i sklepów z całej Polski oferuje w tych dniach podobny rogalik.Wzorowane na rogalach świętomarcińskich wypieki mogą mieć nawet... 1200 kalorii!!! To cztery razy więcej niż zwykły pączek.Jak spalić rogala świętomarcińskiego? Sprawdź teraz w naszej galerii skuteczne i przyjemne sposoby na spalenie kalorii z jednego rogalika z makiem >>>>>

Robert Woźniak